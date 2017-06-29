Фоторепортаж: база для подготовки олимпийских чемпионов УТЦ "Новогорск"

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Учебно-тренировочный центр "Новогорск" является ведущей базой подготовки сборных команд России к крупнейшим международным соревнованиям. Центр одновременно может принять 250 спортсменов, тренеров и врачей сборных команд страны.
В 2006 году в "Новогорске" началась реконструкция действующих объектов и строительство новых, после которой база сможет принять на сборы до 500 человек.
В Центре ведется установка новых футбольных полей - натурального и искусственного, именно на этой базе сборная России по футболу будет готовиться к чемпионату мира 2018 года.
На учебно-тренировочных сборах находятся специалисты и ведущий тренерский состав по различным видам спорта, проводятся пресс-конференции, товарищеские матчи. Центр упоминается в спортивных репортажах, ведущих спортивных изданиях с благодарностью от российских спортсменов и тренеров за организацию и обеспечение качественной подготовки к международным соревнованиям самого высокого уровня.