Молодежь из России и Германии сыграла дружеский футбольный матч в Краснодаре

КРАСНОДАР, 29 июня. /ТАСС/. Молодые люди и девушки из России и Германии провели в Краснодаре дружеский футбольный матч, в котором сами определяли правила игры. Об этом сообщил журналистам премьер-министр земли Бранденбург в отставке Маттиас Платцек в ходе XIV конференции городов-партнеров России и Германии.

"В матче играли смешанные команды, юноши и девушки, и они сами определяли правила игры. Это был праздник толерантности и дружбы", - сказал он. Платцек добавил, что планируется в следующем году в рамках чемпионата мира по футболу провести такие матчи в Ростове-на-Дону, Казани и Санкт-Петербурге.

В свою очередь мэр Краснодара Евгений Первышов добавил, что в сентябре на День города ожидаются старинные друзья из Карлсруэ (Германия, побратим Краснодара - прим. ТАСС) и других городов-побратимов. "Безусловно, ждем, что они приедут с молодежными организациями и уже даже в сентябре мы готовы организовать футбольные матчи между молодежными командами городов-побратимов", - заверил он.

XIV конференция городов-партнеров России и Германии проходит в Краснодаре с 28 июня по 30 июня. К ней приурочена молодежная программа, которая продлится с 26 июня по 1 июля 2017 года.