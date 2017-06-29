Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболисты сборной России пожелали удачи женской национальной команде на ЧЕ

Спорт
29 июня, 17:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Турнир пройдет в Нидерландах с 16 июля по 6 августа

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Игроки мужской сборной России по футболу пожелали женской национальной команде удачного выступления на чемпионате Европы 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Нападающий российской команды Федор Смолов, полузащитники Денис Глушаков и Александр Ерохин, защитники Илья Кутепов и Федор Кудряшов и вратарь Владимир Габулов в видеоролике, опубликованном на сайте РФС, пожелали женской команде удачной игры и победы на турнире, который пройдет в Нидерландах.

Чемпионат Европы пройдет с 16 июля по 6 августа. Сборная России выступит в одной группе с командами Италии, Швеции и Германии. В четвертьфинал турнира выйдут две лучшие команды группы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
18
Дом чемпионов: база для подготовки российских олимпийцев УТЦ "Новогорск"
20
Сборная Чили обыграла португальцев и вышла в финал Кубка конфедераций
8
Услугой комментария игр Кубка конфедераций для слабовидящих воспользовались 122 человека
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев
2
Песков не намерен реагировать на слова зарубежных лидеров о Крыме и других регионах РФ
3
Украину оштрафовали за недопуск Юлии Самойловой на "Евровидение"
4
Илон Маск начал строительство тоннеля под Лос-Анджелесом
5
Руководство "Евровидения" рекомендовало оштрафовать Украину
6
СМИ: ученые создали сотовый телефон, работающий без батареи
7
Подруга экс-солиста "Иванушек International" назвала причиной его смерти остановку сердца
Темы дня
Загрузка...
Реклама