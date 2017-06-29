Футболисты сборной России пожелали удачи женской национальной команде на ЧЕ

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Игроки мужской сборной России по футболу пожелали женской национальной команде удачного выступления на чемпионате Европы 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Нападающий российской команды Федор Смолов, полузащитники Денис Глушаков и Александр Ерохин, защитники Илья Кутепов и Федор Кудряшов и вратарь Владимир Габулов в видеоролике, опубликованном на сайте РФС, пожелали женской команде удачной игры и победы на турнире, который пройдет в Нидерландах.
Чемпионат Европы пройдет с 16 июля по 6 августа. Сборная России выступит в одной группе с командами Италии, Швеции и Германии. В четвертьфинал турнира выйдут две лучшие команды группы.
Футболисты @TeamRussia желают женской национальной сборной России удачного выступления на ЕВРО-2017! @UEFAWomensEURO pic.twitter.com/L331bU7y4f— Сборная России (@TeamRussia) 29 июня 2017 г.