Путин назвал победу Храмцова на ЧМ по тхэквондо вкладом в развитие школы единоборств в РФ

Россиянин Медведев вышел в полуфинал турнира ATP в ИстборнеСпорт 29 июня, 18:31
Холдинг "Швабе" приступил к испытаниям нового прибора наблюденияНовости партнеров 29 июня, 18:30
Греф посоветовал "играть" с криптовалютой только любителям казиноЭкономика и бизнес 29 июня, 18:19
Фурсенко: "Зенит" строит команду, опираясь в первую очередь на российских игроковСпорт 29 июня, 18:14
Илон Маск начал строительство тоннеля под Лос-АнджелесомОбщество 29 июня, 18:08
Смартфоны на помойке: почему электронного мусора становится все большеОбщество 29 июня, 17:52
Фурсенко: билеты на новый стадион "Зенита" должны стать главным дефицитом в ПетербургеСпорт 29 июня, 17:51
КХЛ рассмотрит требования игроков "Динамо" о присвоении статуса свободного агента 4 июляСпорт 29 июня, 17:51
Фурсенко: "Зенит" полюбовно договорился с Луческу о расторжении контрактаСпорт 29 июня, 17:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российского спортсмена Максима Храмцова с победой на чемпионате мира по тхэквондо, который проходит в южнокорейском Муджу. Текст поздравления главы государства размещен на сайте Кремля.
"От души поздравляю Вас с победой. Вы достойно выступили в корейском Мучжу, одолели опытных, титулованных соперников, стали первым чемпионом мира в отечественной истории мужского тхэквондо в весовой категории до 74 килограмм. Ваш триумф - значимый вклад в развитие российской школы единоборств", - отметил Путин в поздравлении.
Россиянин Максим Храмцов в финале со счетом 6:3 победил Никиту Рафаловича из Узбекистана. Бронзовые медали завоевали иранец Масу Хаджи-Заварех и Кайрат Сарымсаков из Казахстана.
Для мужской сборной России по тхэквондо это золото стало первым в истории чемпионатов мира, которые проводятся с 1973 года. Единственным чемпионом мира из России до сегодняшнего дня являлась Ольга Иванова, победившая на турнире в Мексике в 2013 году.
Чемпионат мира по тхэквондо завершится 30 июня.