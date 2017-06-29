Путин назвал победу Храмцова на ЧМ по тхэквондо вкладом в развитие школы единоборств в РФ

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российского спортсмена Максима Храмцова с победой на чемпионате мира по тхэквондо, который проходит в южнокорейском Муджу. Текст поздравления главы государства размещен на сайте Кремля.

"От души поздравляю Вас с победой. Вы достойно выступили в корейском Мучжу, одолели опытных, титулованных соперников, стали первым чемпионом мира в отечественной истории мужского тхэквондо в весовой категории до 74 килограмм. Ваш триумф - значимый вклад в развитие российской школы единоборств", - отметил Путин в поздравлении.

Россиянин Максим Храмцов в финале со счетом 6:3 победил Никиту Рафаловича из Узбекистана. Бронзовые медали завоевали иранец Масу Хаджи-Заварех и Кайрат Сарымсаков из Казахстана.

Для мужской сборной России по тхэквондо это золото стало первым в истории чемпионатов мира, которые проводятся с 1973 года. Единственным чемпионом мира из России до сегодняшнего дня являлась Ольга Иванова, победившая на турнире в Мексике в 2013 году.

Чемпионат мира по тхэквондо завершится 30 июня.