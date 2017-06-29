Российские волейболистки обыграли команду Болгарии в матче Кубка Ельцина

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Женская сборная России одержала победу над командой Болгарии в своем третьем матче Кубка Ельцина по волейболу, который проходит в Екатеринбурге.

Встреча завершилась со счетом 3-0. В другом матче игрового дня сборная Сербии оказалась сильнее команды Турции - 3-1. Также в турнире принимает участие сборная Казахстана.

В турнирной таблице сборные России и Сербии делят первое место, одержав по три победы. В пятницу команды проведут очную встречу, в которой определится победитель турнира. Третье место в таблице занимает команда Турции, четвертое - Болгарии, пятое - Казахстана. Также в заключительный день соревнований пройдет встреча Турция - Казахстан.

Кубок Ельцина завершится 30 июня.