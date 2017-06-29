Дубль Аршавина помог "Кайрату" разгромить "Атлантас" в матче квалификации Лиги Европы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Казахстанский футбольный клуб "Кайрат" одержал крупную победу над литовским "Атлантасом" со счетом 6:0 в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы.

Дублем отметился российский полузащитник Андрей Аршавин (26-я минута - с пенальти, 42-я), который появился на поле с капитанской повязкой и был заменен на 66-й минуте. Также забитыми мячами отметились Жерар Гоу (21, 50) и Иво Иличевич (30, 73).

Также в четверг словенская "Горица" обыграла "Ширак" из Армении - 2:0, а казахстанский "Иртыш" оказался сильнее клуба "Дунав Русе" из Болгарии - 1:0.

Ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы пройдут 6 июля.