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Дубль Аршавина помог "Кайрату" разгромить "Атлантас" в матче квалификации Лиги Европы

Спорт
29 июня, 19:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Казахстанский клуб выиграл со счетом 6:0

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Андрей Аршавин

Андрей Аршавин

© Вячеслав Евдокимов, ТАСС/ФК "Зенит", архив

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Казахстанский футбольный клуб "Кайрат" одержал крупную победу над литовским "Атлантасом" со счетом 6:0 в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы.

Дублем отметился российский полузащитник Андрей Аршавин (26-я минута - с пенальти, 42-я), который появился на поле с капитанской повязкой и был заменен на 66-й минуте. Также забитыми мячами отметились Жерар Гоу (21, 50) и Иво Иличевич (30, 73).

Также в четверг словенская "Горица" обыграла "Ширак" из Армении - 2:0, а казахстанский "Иртыш" оказался сильнее клуба "Дунав Русе" из Болгарии - 1:0.

Ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы пройдут 6 июля.

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