Скончался президент ФК "Монпелье" Луи Николлен, управлявший клубом с 1974 года

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Многолетний владелец и президент французского футбольного клуба "Монпелье" Луи Николлен скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Функционер руководил клубом на протяжении 43 лет.

Николлен приобрел "Монпелье" в 1974 году, являясь президентом и основным акционером клуба по сегодняшний день. При нем клуб впервые в своей истории выиграл чемпионат Франции в сезоне-2011/12.