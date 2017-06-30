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Власик: НХЛ пересмотрит решение, если ведущие игроки заявят о желании участвовать в ОИ

Спорт
30 июня, 8:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

В конце мая комиссар НХЛ Гэри Бетмэн заявил, что ни один из игроков лиги не будет участвовать в Играх 2018 года

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2014 года в составе сборной Канады Марк-Эдуар Власик считает, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) еще имеют шанс выступить на Играх 2018 года, для этого нужно, чтобы ведущие хоккеисты заявили о намерении отправиться в Пхенчхан независимо от решения лиги. Слова Власика приводит CBC Sports.

В начале апреля НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир. В конце мая комиссар НХЛ Гэри Бетмэн заявил, что ни один из игроков лиги не будет участвовать в Играх 2018 года.

"3 апреля комиссар Гэри Бетмэн объявил, что игроки не буду участвовать в Олимпиаде. Сначала я подумал, они просто забыли, что день дурака был два дня назад", - сказал Власик.

"Не могу сказать, что я разочарован этим решением, потому что это недостаточно сильное слово для описания моих чувств. Игроки НХЛ должны участвовать в Играх по двум причинам: во-первых, потому что там должны играть лучшие хоккеисты мира, во-вторых, это идеальная возможность для продвижения нашего вида спорта. Если игроки НХЛ не поедут в Пхенчхан, я проведу остаток карьеры с чувством разочарования и ненависти к лиге", - рассказал защитник.

"Александр Овечкин заявил, что все равно будет участвовать в Олимпиаде. Но ситуация очень деликатная, у игроков есть контракты. Какие санкции будут применены к тем, кто уедет наперекор лиге? Я считаю, что все в руках хоккеистов, если 10 игроков, участвовавших в Кубке мира - 2016, скажут, что поедут в Пхенчхан, НХЛ придется серьезно задуматься над своим решением", - добавил игрок.

30-летний Власик выступает за клуб НХЛ "Сан-Хосе". Помимо золота Игр в Сочи, защитник в составе сборной Канады становился победителем Кубка мира 2016 года и серебряным призером чемпионатов мира 2009 и 2017 годов.

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