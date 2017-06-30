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Причиной смерти казахстанской велогонщицы Ахметовой стал тепловой удар

Спорт
30 июня, 9:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Ахметова потеряла сознание во время гонки на Молодежных спортивных играх 23 июня

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Казахстанская велогонщица Дана Ахметова получила тепловой удар во время гонки на Молодежных спортивных играх, что стало причиной ее смерти. Об этом сообщает портал Tengri news со ссылкой на родственников спортсменки.

17-летняя Ахметова потеряла сознание во время гонки 23 июня, после чего была доставлена в реанимацию. Девушка скончалась, не приходя в сознание.

"Тренер ее остановил, подхватил, она его не видела, шла на голос, - сказал брат спортсменки. - Подъехала скорая помощь, забрала ее, но потом машина полчаса стояла на финише. После чего ее пересадили в другую скорую, в которой ее увезли в больницу. Три часа она лежала в больнице, сильно стонала, потом только ее забрали в реанимацию".

"Просто ребенок впал в кому, сгорел за минуты, - добавил брат Ахметовой. - Надо было оказывать первую медицинскую помощь. Это были самые главные минуты"

Ахметова была мастером спорта Казахстана и входила в состав спортсменов Центра олимпийской подготовки. На Молодежных играх Ахметова завоевала серебро в шоссейной гонке и две бронзы на треке.

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