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Готовность футбольного поля "Ростов-Арены" составляет 72%

Спорт
30 июня, 10:23 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 30, июня. /ТАСС

По последним данным, строительство "Ростов-Арены" уже завершено более чем на 81%

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"Ростов-Арена"

"Ростов-Арена"

© Владимир Гердо/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июня. /ТАСС/. Подготовка футбольного поля стадиона "Ростов-Арена", который возводится к чемпионату миру по футболу 2018 года, завершена на 72%. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"В настоящее время завершена укладка щебеночного основания футбольного поля, близятся к завершению работы по устройству дренажной системы и системы орошения. Общая готовность футбольного поля "Ростов-Арены" составляет 72%", - говорится в сообщении. Как ранее отмечали в пресс-службе губернатора, в июле подрядная организация завершит на "Ростов-Арене" работы по устройству футбольного поля, включая посев газона.

Также отмечается, что на 98% выполнено устройство монолитных конструкций будущих билетных касс стадиона, на 67% завершены наружные и внутренние отделочные работы. Вместе с тем уже завершены железобетонные работы, монтаж металлоконструкций кровли, а также устройство полимерного кровельного покрытия из мембраны Ferrari.

По последним данным, строительство "Ростов-Арены" уже завершено более чем на 81%. Окончательный срок завершения работ по контракту - 25 декабря 2017 года. Работы ведутся с опережением графика, провести первые матчи на стадионе планируется в ноябре текущего года.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. "Ростов-Арена" примет четыре игры группового этапа, а также встречу 1/8 финала.

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