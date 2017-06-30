Бывший тренер "Локомотива-Кубани" Барцокас возглавил БК "Химки"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Георгиос Барцокас назначен главным тренером подмосковного баскетбольного клуба "Химки". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 52-летним греческим специалистом рассчитано на два года.

В четверг стало известно, что прежний наставник "Химок" черногорец Душко Иванович покинул свой пост. Он возглавил команду в марте 2016 года, сменив литовского специалиста Римаса Куртинайтиса. В прошедшем сезоне в Единой лиге ВТБ "Химки" дошли до финала, где уступили ЦСКА со счетом 0-3. В сезоне-2017/18 "Химки" выступят в Евролиге.

Ранее Барцокас работал тренером краснодарского клуба "Локомотивь-Кубань", греческого "Олимпиакоса" и испанской "Барселоны". Под руководством Барцокаса "Локомотив-Кубань" в сезоне-2015/16 пробился в "Финал четырех" Евролиги и завоевал бронзовые медали.