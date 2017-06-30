Бывший тренер "Локомотива-Кубани" Барцокас возглавил БК "Химки"

Лавров: встреча Путина и Трампа должна внести ясность в отношения РФ и СШАПолитика 30 июня, 11:12
Сарсания опроверг информацию о том, что Смолов может перейти в ФК "Зенит"Спорт 30 июня, 11:10
Памфилова высоко оценила организацию голосования по реновации в МосквеОбщество 30 июня, 11:01
Красноярские студотряды будут работать на строительстве объектов Зимней универсиады-2019Новости партнеров 30 июня, 10:59
Режим ЧС введен в пострадавшем от осадков районе Челябинской областиНовости Урала 30 июня, 10:47
Лавров и Киссинджер участвуют в "Примаковских чтениях". ВидеотрансляцияПолитика 30 июня, 10:45
Рябинский: бывший чемпион мира Дрозд периодически высказывает желание вернуться на рингСпорт 30 июня, 10:44
Новые нефтегазовые проекты несут риск для инвесторовСоциальная ответственность 30 июня, 10:36
У ЦИК есть вопросы к выдвижению "Яблоком" Ройзмана на выборы главы Свердловской областиПолитика 30 июня, 10:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Георгиос Барцокас назначен главным тренером подмосковного баскетбольного клуба "Химки". Об этом сообщает пресс-служба команды.
Соглашение с 52-летним греческим специалистом рассчитано на два года.
В четверг стало известно, что прежний наставник "Химок" черногорец Душко Иванович покинул свой пост. Он возглавил команду в марте 2016 года, сменив литовского специалиста Римаса Куртинайтиса. В прошедшем сезоне в Единой лиге ВТБ "Химки" дошли до финала, где уступили ЦСКА со счетом 0-3. В сезоне-2017/18 "Химки" выступят в Евролиге.
Ранее Барцокас работал тренером краснодарского клуба "Локомотивь-Кубань", греческого "Олимпиакоса" и испанской "Барселоны". Под руководством Барцокаса "Локомотив-Кубань" в сезоне-2015/16 пробился в "Финал четырех" Евролиги и завоевал бронзовые медали.