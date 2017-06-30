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Горди Дуайер возглавит минский ХК "Динамо"

Спорт
30 июня, 11:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Дуайер в сезонах-2015/16 и 2016/17 возглавлял хорватский "Медвешчак"

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Горди Дуайер

Горди Дуайер

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Минский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" достиг предварительной договоренности о подписании соглашения с тренером Горди Дуайером. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На какой срок будет заключен контракт с 39-летним канадским специалистом, не сообщается.

23 июня клуб расторг контракт с главным тренером Крэйгом Вудкрофтом, который возглавлял "Динамо" с 2016 года, параллельно занимая должность ассистента главного тренера сборной Белоруссии. Клуб под его руководством занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где на стадии 1/8 финала проиграл серию ярославскому "Локомотиву" (1-4).

Дуайер в сезонах-2015/16 и 2016/17 возглавлял хорватский "Медвешчак". Кроме того, он ходил в тренерский штаб сборной Канады, выигравшей Кубок Шпенглера в 2016 году.

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