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Меньшиков заявил, что не будет тренировать сборные России по боксу

Спорт
30 июня, 12:39 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

В пятницу тренерский совет Федерации бокса России принял решение о том, что Меньшикова на посту главного тренера мужской сборной сменит Эдуард Кравцов

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МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Тренер Олег Меньшиков после ухода из мужской сборной России по боксу не будет работать с национальными командами других возрастов. Об этом специалист заявил ТАСС.

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Эдуард Кравцов

Кравцов сменит Меньшикова на посту главного тренера мужской сборной России по боксу

В пятницу тренерский совет Федерации бокса России принял решение о том, что Меньшикова на посту главного тренера мужской сборной сменит Эдуард Кравцов. Меньшиков возглавлял сборную с 17 февраля.

"Это давно было принято, идет игра. Они что хотели, то и сделали. Работать в сборных? Не могу", - сказал Меньшиков.

На чемпионате Европы сборная России завоевала пять наград (две золотые, две серебряные и одну бронзовую) и заняла второе общекомандное место.

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