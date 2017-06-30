Меньшиков заявил, что не будет тренировать сборные России по боксу

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Тренер Олег Меньшиков после ухода из мужской сборной России по боксу не будет работать с национальными командами других возрастов. Об этом специалист заявил ТАСС.

В пятницу тренерский совет Федерации бокса России принял решение о том, что Меньшикова на посту главного тренера мужской сборной сменит Эдуард Кравцов. Меньшиков возглавлял сборную с 17 февраля.

"Это давно было принято, идет игра. Они что хотели, то и сделали. Работать в сборных? Не могу", - сказал Меньшиков.

На чемпионате Европы сборная России завоевала пять наград (две золотые, две серебряные и одну бронзовую) и заняла второе общекомандное место.