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Тренерский штаб мужской сборной России по боксу будет полностью обновлен

Спорт
30 июня, 13:05 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

По словам генсека Федерации бокса России Умара Кремлева, всех кандидатов уже обсудили

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Умар Кремлев

Умар Кремлев

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Тренерский штаб мужской сборной России по боксу будет полностью обновлен. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

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Кравцов сменил Меньшикова на посту главного тренера мужской сборной России по боксу

"Тренерский штаб будет полностью обновлен. Всех кандидатов мы уже обсудили", - сказал Кремлев.

В пятницу Федерация бокса России утвердила кандидатуру Эдуарда Кравцова на посту главного тренера мужской сборной России. Ранее тренерский совет федерации единогласно одобрил кандидатуру Кравцова, который сменит на этом посту Олега Меньшикова.

В пятницу Кремлев назвал неудовлетворительным результат команды на чемпионате Европы, где сборная России завоевала пять наград (две золотые, две серебряные и одну бронзовую) и заняла второе общекомандное место. Первенствовали хозяева турнира украинцы, на их счету шесть наград (3-1-2).

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