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МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Тренерский штаб мужской сборной России по боксу будет полностью обновлен. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
"Тренерский штаб будет полностью обновлен. Всех кандидатов мы уже обсудили", - сказал Кремлев.
В пятницу Федерация бокса России утвердила кандидатуру Эдуарда Кравцова на посту главного тренера мужской сборной России. Ранее тренерский совет федерации единогласно одобрил кандидатуру Кравцова, который сменит на этом посту Олега Меньшикова.
В пятницу Кремлев назвал неудовлетворительным результат команды на чемпионате Европы, где сборная России завоевала пять наград (две золотые, две серебряные и одну бронзовую) и заняла второе общекомандное место. Первенствовали хозяева турнира украинцы, на их счету шесть наград (3-1-2).