Сборная России завоевала семь медалей на чемпионате мира по тхэквондо

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Сборная России завоевала одну золотую, четыре серебряные и две бронзовые медали на чемпионате мира по тхэквондо, который завершился в пятницу в южнокорейском Муджу.

Максим Храмцов стал чемпионом мира в весовой категории до 74 кг. Серебряными призерами стали Татьяна Кудашова (до 53 кг), Михаил Артамонов (до 57 кг), Владислав Ларин (до 87 кг) и Котков (до 80 кг), бронзовыми - Роман Кузнецов (свыше 87 кг) и Татьяна Кузьмина (до 62 кг).

Сборная России заняла четвертое место в общекомандном зачете. Возглавила таблицу сборная Южной Кореи, завоевавшая 10 медалей (пять золотых, одна серебряная, четыре бронзовые). Второй стала команда Турции (2-1-0), третьей - сборная Сербии (2-0-0).

Следующий чемпионат мира пройдет в Манчестере в 2019 году.