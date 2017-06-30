Будогосский: назначение Карасева на матч ФНЛ является для него практикой перед РФПЛ

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Назначение арбитра Сергея Карасева на матче Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между санкт-петербургским "Динамо" и астраханским "Енисеем" является только практикой для него перед стартом чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский.

В пятницу ФНЛ опубликовала список судей, которые будут работать на матчах первого тура первенства (8 июля). В этот список вошли арбитры, которые в прошлом сезоне судили встречи РФПЛ - Карасев, Виталий Мешков, Владимир Москалев, Алексей Матюнин, Кирилл Левников, а также Евгений Турбин.

"Это своеобразная подготовка арбитров к элитной части соревнований чемпионата России. Вообще это обычная практика для нас, потому что судьям надо восстановить свои профессиональные навыки, поэтому они начинают этап на соревнованиях ФНЛ. Когда некоторые коллеги уповают на то, что Карасев будет судить ФНЛ, потому что каким-то образом наказан, это бред сивой кобылы. У нас все судьи премьер- лиги в течении сезона работают на матчах первого дивизиона", - сказал Будогосский.

"Я бы не хотел, чтобы некоторые представляли эту лигу второстепенными соревнованиями, - продолжил он. - Для нас они все одинаково значимые, поэтому вы увидите, что матчи ФНЛ будут судить и арбитры премьер-лиги. Что касается РФПЛ, мы планировали, что там будет работать судьи из списка, который был в весенней части чемпионата, ориентируемся на этих арбитров, но вы сами понимаете, что их мало. Мы на этих судей ориентируемся и хотим, чтобы к ним добавились еще арбитры, но прежде всего нужно пройти сбор".

"Отобрали несколько кандидатов для работы в РФПЛ"

На днях департамент судейства и инспектирования РФС проводил в Ижевске сбор для молодых судей, на котором отбирал кандидатов для работы на матчах РФПЛ и ФНЛ. По словам Будогосского, департамент выбрал одного арбитра и одного ассистента, которые проведут сбор в Химках вместе с судьями высших категорий. По его итогам будет принято решение, кто попадет в список для утверждения арбитров РФПЛ и ФНЛ.

"У нас первое место уделяется сборной России, но мне особенно приятно, что я с уверенностью могу поставить на второе место внимание к судейству со стороны руководителей Российского футбольного союза - Виталия Мутко и Александра Алаева. Сбор, который мы провели, возник после анализа ситуации, которая складывалась по количеству судей в соревнованиях РФПЛ и ФНЛ. Раньше у судей не было как таковой практики, а этот сбор в Ижевске помог нам собрать возможных кандидатов для работы на матчах чемпионата страны", - отметил глава департамента.

"Мы собрали 25 человек, из которых 13 судей и 12 ассистентов, - продолжил он. - В рамках турнира участвовали команды первого и второго дивизионов, все было организовано на самом высоком уровне. Проведя этот сбор, мы смогли отобрать кандидатов, которые попадут на сбор высшей группы судей в Химках с 3 по 5 июля, - это судья Павел Кукуян и ассистент Вячеслав Бочков. Их привлечение к сбору не гарантирует попадание в список судей премьер-лиги, но если они успешно пройдут сбор, будут утверждены судейским комитетом и исполкомом РФС, тогда все пройдет на должном уровне".

"Также мы отобрали группу судей, которые являются кандидатами для рассмотрения и участия в соревнованиях элитной группы судей в следующем году. Это Александр Борисов из Самары, Евгений Кукуляк из Калуги и Станислав Васильев из Ижевска. Кроме того, мы отобрали трех кандидатов для работы в ФНЛ, это Сергей Щерба, Разель Зияков и Антон Фролов - все из Москвы. Я называю фамилии предварительно, потому что все точки над и расставит сбор", - добавил собеседник ТАСС.

Первенство ФНЛ стартует 8 июля. Первые матчи чемпионата РФПЛ начнутся 15-го числа.