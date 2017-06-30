Ярославский "Шинник" проведет первый матч ФНЛ против "Зенита-2" в Костроме

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МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Матч первого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2017/18 между ярославским "Шинником" и санкт-петербургским "Зенитом-2" пройдет в Костроме. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ярославского клуба Валерий Фролов.
Матч между "Шинником" и "Зенитом-2" состоится 8 июля.
"Играть будем в Костроме на стадионе "Урожай". Там есть замечания чисто технического характера, надо установить камеру, и эти замечания мы должны устранить в течение двух дней. Но договор со стадионом уже подписан", - сказал Фролов.
По его словам, команда не все домашние игры сезона проведет в Костроме. "Мы активно занимаемся реконструкцией запасного поля около стадиона "Шинник", где заменим покрытия и установим трибуны, отвечающие требованиям ФНЛ. Все это делается за счет города", - заявил гендиректор.
В прошедшем сезоне первенства ФНЛ "Шинник" занял восьмое место в турнирной таблице, набрав 54 очка. Свои домашние матчи команда проводила на стадионе "Шинник" в Ярославле, который заявлен в качестве тренировочной базы для сборных на время чемпионата мира 2018 года. Именно поэтому ярославская команда не сможет проводить там встречи.