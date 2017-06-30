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Тренер: хоккеист Вишневский сам захотел подписать пробный контракт с "Северсталью"

Спорт
30 июня, 14:46 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Михаил Личков

Защитник не играл на профессиональном уровне с 2015 года

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Виталий Вишневский (справа)

Виталий Вишневский (справа)

© AP Photo/LEHTIKUVA, Heikki Saukkomaa, архив

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Защитник Виталий Вишневский сам выразил желание подписать просмотровый контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Северсталь". Об этом ТАСС по телефону рассказал главный тренер череповецкой команды Александр Гулявцев.

Ранее о подписании такого контракта с 37-летним игроком сообщило издание "Cпорт-Экспресс".

"Действительно в ближайшие дни мы подпишем с Виталием просмотровый контракт. Инициатива исходила от самого Вишневского. Хоккеист изъявил желание сначала пройти тренировочный лагерь, и уже по его результатам обсудить полноценный контракт", - сказал Гулявцев.

Вишневский не играл на профессиональном уровне с 2015 года. В прошлом году хоккеист принял участие в тренировочном лагере клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Анахайм", однако не смог пробиться в состав команды.

По словам Гулявцева, игроку не потребуется много времени, для того чтобы набрать оптимальную форму. "Абсолютно уверен, что через предсезонные игры хоккеист наберет оптимальную форму и мы подпишем полноценный контракт. Виталий является защитником, у которого за плечами огромный опыт. У него были и силовые тренировки, и индивидуальные занятия на льду, так что я уверен, что долго вспоминать хоккейные навыки ему не придется", - отметил тренер.

Вишневский играл за ярославское "Торпедо" в сезоне-1998/99, воскресенский "Химик" (2004/05), ярославский "Локомотив" (2008-2010, 2012-2015), а также питерский СКА (2010-2012). В НХЛ хоккеист выступал за "Анахайм" (1999-2004, 2005-2006), а также "Нью-Джерси" в сезоне-2007/08. В составе сборной России защитник является чемпионом мира среди молодежных команд 1999 года и чемпионом мира 2009 года.

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