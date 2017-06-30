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Эксперт: Федерация бокса России дала мало времени тренеру мужской сборной Меньшикову

Спорт
30 июня, 14:59 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

В пятницу тренерский совет федерации принял решение о том, что Олега Меньшикова на посту главного тренера мужской национальной команды сменит Эдуард Кравцов

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МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Решение Федерации бокса России освободить главного тренера мужской сборной Олега Меньшикова от занимаемой должности является преждевременным. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов.

В пятницу тренерский совет Федерации бокса России принял решение о том, что Меньшикова на посту главного тренера мужской национальной команды сменит Эдуард Кравцов. Меньшиков возглавлял сборную с 17 февраля.

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Кравцов сменил Меньшикова на посту главного тренера мужской сборной России по боксу

"Меньшиков проработал на этом посту меньше полугода, что может сделать человек за это время? На мой взгляд, специалисту надо было дать побольше времени, но руководству, наверное, виднее. В свое время я тренировался у Меньшикова, это хороший специалист. К сожалению, ему дали мало времени, мне жаль этого тренера", - сказал Саитов.

"У меня самое позитивное впечатление от него, думаю, такой специалист не пропадет и все будет у него хорошо", - добавил он.

"Хочу пожелать удачи Кравцову, желаю ему оправдать свое назначение. Получается, он имеет некие привилегии, потому что у него есть время до следующего турнира. Кравцов - неплохой тренер, я не всегда согласен с его высказываниями, но будем надеяться на то, что он справится со своей работой", - заключил эксперт.

На прошедшем в Харькове чемпионате Европы сборная России завоевала пять наград (две золотые, две серебряные и одну бронзовую) и заняла второе общекомандное место.

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