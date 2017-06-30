Эксперт: Федерация бокса России дала мало времени тренеру мужской сборной Меньшикову

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Решение Федерации бокса России освободить главного тренера мужской сборной Олега Меньшикова от занимаемой должности является преждевременным. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов.

В пятницу тренерский совет Федерации бокса России принял решение о том, что Меньшикова на посту главного тренера мужской национальной команды сменит Эдуард Кравцов. Меньшиков возглавлял сборную с 17 февраля.

"Меньшиков проработал на этом посту меньше полугода, что может сделать человек за это время? На мой взгляд, специалисту надо было дать побольше времени, но руководству, наверное, виднее. В свое время я тренировался у Меньшикова, это хороший специалист. К сожалению, ему дали мало времени, мне жаль этого тренера", - сказал Саитов.

"У меня самое позитивное впечатление от него, думаю, такой специалист не пропадет и все будет у него хорошо", - добавил он.

"Хочу пожелать удачи Кравцову, желаю ему оправдать свое назначение. Получается, он имеет некие привилегии, потому что у него есть время до следующего турнира. Кравцов - неплохой тренер, я не всегда согласен с его высказываниями, но будем надеяться на то, что он справится со своей работой", - заключил эксперт.

На прошедшем в Харькове чемпионате Европы сборная России завоевала пять наград (две золотые, две серебряные и одну бронзовую) и заняла второе общекомандное место.