Эксперт: Федерация бокса России дала мало времени тренеру мужской сборной Меньшикову

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МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Решение Федерации бокса России освободить главного тренера мужской сборной Олега Меньшикова от занимаемой должности является преждевременным. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов.
В пятницу тренерский совет Федерации бокса России принял решение о том, что Меньшикова на посту главного тренера мужской национальной команды сменит Эдуард Кравцов. Меньшиков возглавлял сборную с 17 февраля.
"Меньшиков проработал на этом посту меньше полугода, что может сделать человек за это время? На мой взгляд, специалисту надо было дать побольше времени, но руководству, наверное, виднее. В свое время я тренировался у Меньшикова, это хороший специалист. К сожалению, ему дали мало времени, мне жаль этого тренера", - сказал Саитов.
"У меня самое позитивное впечатление от него, думаю, такой специалист не пропадет и все будет у него хорошо", - добавил он.
"Хочу пожелать удачи Кравцову, желаю ему оправдать свое назначение. Получается, он имеет некие привилегии, потому что у него есть время до следующего турнира. Кравцов - неплохой тренер, я не всегда согласен с его высказываниями, но будем надеяться на то, что он справится со своей работой", - заключил эксперт.
На прошедшем в Харькове чемпионате Европы сборная России завоевала пять наград (две золотые, две серебряные и одну бронзовую) и заняла второе общекомандное место.