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Финский суд освободил одного из осужденных за изнасилование кубинских волейболистов

Спорт
30 июня, 16:12 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 30, июня. /ТАСС

Суд ранее приговорил четырех волейболистов к пяти годам тюрьмы

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ХЕЛЬСИНКИ, 30 июня. /ТАСС/. Надворный суд финского города Турку принял решение освободить одного из пяти волейболистов сборной Кубы, которые в сентябре прошлого года получили в Финляндии тюремные сроки за изнасилование. Об этом сообщило в пятницу Финское телеграфное бюро (STT).

Суд ранее приговорил четырех волейболистов к пяти годам тюрьмы. Еще один спортсмен получил 3,5 года тюрьмы, однако теперь надворный суд снял с него все обвинения и постановил немедленно отпустить его на свободу. Приговоры остальным участникам преступления были значительно сокращены.

В июле 2016 года шестеро игроков олимпийской сборной Кубы были арестованы по подозрению в изнасиловании. Изначально задержанных было восемь, но полиция отпустила двух спортсменов и сняла с них подозрения. После освобожден был еще один из арестованных.

Групповое изнасилование произошло в июле 2016 года в отеле финского города Тампере, где проживала кубинская сборная. Спортсмены были выведены из заявки команды Кубы на матч второй группы Мировой лиги против сборной Финляндии и пропустили Олимпийские игры в Бразилии.

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