Российский дзюдоист Шамилов одержал победу на этапе Гран-при в Китае

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Россиянин Якуб Шамилов одержал победу на этапе Гран-при по дзюдо, который проходит в китайском Хух-Хото, в весовой категории до 66 кг.

В финальном поединке Шамилов был сильнее украинца Георгия Зантарая. Бронзовые медали завоевали японец Юки Хасигути и монгольский дзюдоист Басхуу Йондонперенлей.

В весовой категории до 60 кг другой российский спортсмен Роберт Мшвидобадзе завоевал бронзовую медаль, победив в схватке за третье место представителя Ирана Мохаммада Рашнонежада. Победил в этом весе японец Тору Сисиме, серебро завоевал монгол Дашдаваа Амартувшин, еще одна бронза у другого монгольского спортсмена Ганбата Болдбаатара.

Россиянка Ирина Долгова стала серебряным призером в весовой категории до 48 кг, уступив в финале южнокорейской дзюдоистке Ю Чжон Кан. Бронзовые медали завоевали украинка Дарья Белодед и китаянка Цзян Яхун.

Этап Гран-при в Хух-Хото завершится 2 июля. Следующий этап Гран-при по дзюдо пройдет в Загребе с 28 сентября по 1 октября.