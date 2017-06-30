Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российский дзюдоист Шамилов одержал победу на этапе Гран-при в Китае

Спорт
30 июня, 16:34 UTC+3 ¶ МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

В финальном поединке в весовой категории до 66 кг Шамилов был сильнее украинца Георгия Зантарая

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Россиянин Якуб Шамилов одержал победу на этапе Гран-при по дзюдо, который проходит в китайском Хух-Хото, в весовой категории до 66 кг.

В финальном поединке Шамилов был сильнее украинца Георгия Зантарая. Бронзовые медали завоевали японец Юки Хасигути и монгольский дзюдоист Басхуу Йондонперенлей.

В весовой категории до 60 кг другой российский спортсмен Роберт Мшвидобадзе завоевал бронзовую медаль, победив в схватке за третье место представителя Ирана Мохаммада Рашнонежада. Победил в этом весе японец Тору Сисиме, серебро завоевал монгол Дашдаваа Амартувшин, еще одна бронза у другого монгольского спортсмена Ганбата Болдбаатара.

Россиянка Ирина Долгова стала серебряным призером в весовой категории до 48 кг, уступив в финале южнокорейской дзюдоистке Ю Чжон Кан. Бронзовые медали завоевали украинка Дарья Белодед и китаянка Цзян Яхун.

Этап Гран-при в Хух-Хото завершится 2 июля. Следующий этап Гран-при по дзюдо пройдет в Загребе с 28 сентября по 1 октября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
С уважением к традициям: как развивают массовый спорт в Якутии
Футболисты сборной Германии
21
Сборная Германии разгромила команду Мексики и вышла в финал Кубка конфедераций
18
Дом чемпионов: база для подготовки российских олимпийцев УТЦ "Новогорск"
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Два человека стали жертвами грозы в Московском регионе
2
Россия приостанавливает уплату взноса в Совет Европы
3
В Госдуме отобрали три варианта присяги при вступлении в гражданство РФ
4
"Газпром" обжалует промежуточное решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом"
5
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
6
Лавров сравнил обвинения США в адрес России с анекдотом про Чапаева
7
Движение поездов по МЦК восстановлено в штатном режиме
Темы дня
Загрузка...
Реклама