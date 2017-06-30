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Российская теннисистка Потапова впервые в карьере вышла в основную сетку Уимблдона

Спорт
30 июня, 17:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

В 2016 году россиянка одержала победу на юниорском Уимблдоне

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Анастасия Потапова

Анастасия Потапова

© AP Photo/Kirsty Wigglesworth

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Потапова обыграла свою соотечественницу Елизавету Куличкову в третьем матче квалификации Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема, и вышла в основную сетку турнира.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5. Для 16-летний теннисистки Уимблдон станет первым в карьере взрослым турниром серии Большого шлема.

Также участие в основном турнире себе обеспечила другая россиянка Анна Блинкова. 18-летняя теннисистка обыграла хорватку Яну Фетт в трех сетах (1:6, 6:3, 6:3).

Потапова была признана лучшей юниоркой (игроки до 18 лет) 2016 года по версии Международной федерации тенниса (ITF). В 2016 году россиянка одержала победу на юниорском Уимблдоне.

Основной раунд Уимблдона стартует в Лондоне 3 июля, а завершится 16 июля.

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