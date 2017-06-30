Российская теннисистка Потапова впервые в карьере вышла в основную сетку Уимблдона

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Потапова обыграла свою соотечественницу Елизавету Куличкову в третьем матче квалификации Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема, и вышла в основную сетку турнира.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5. Для 16-летний теннисистки Уимблдон станет первым в карьере взрослым турниром серии Большого шлема.
Также участие в основном турнире себе обеспечила другая россиянка Анна Блинкова. 18-летняя теннисистка обыграла хорватку Яну Фетт в трех сетах (1:6, 6:3, 6:3).
Потапова была признана лучшей юниоркой (игроки до 18 лет) 2016 года по версии Международной федерации тенниса (ITF). В 2016 году россиянка одержала победу на юниорском Уимблдоне.
Основной раунд Уимблдона стартует в Лондоне 3 июля, а завершится 16 июля.