ФК "Локомотив" объявил о подписании контракта с защитником Кверквелией до 2021 года

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Московский "Локомотив" объявил о подписании контракта с защитником казанского "Рубина" и сборной Грузии Соломоном Кверквелией, который выступал за столичный клуб во второй половине сезоне-2016/17 на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.
Футболист, выигравший вместе с "Локомотивом" Кубок России-2016/17, присоединился к команде на тренировочном сборе в Австрии.
"Соломон очень спешил в Австрию на последние дни сбора, переживал из-за небольшого опоздания самолета, и в этом - его отношение к работе и к команде. Он прекрасно проявил себя в минувшем сезоне на позиции центрального защитника, показал себя настоящим профессионалом, прекрасным товарищем и замечательным человеком. Мы договорились с Соломоном о долгосрочном сотрудничестве. Верим в него и желаем долгих лет успешной карьеры в "Локомотиве", - прокомментировал подписание контракта с Кверквелией президент "Локомотива" Илья Геркус.
25-летний грузинский защитник, выступая на правах аренды за "Локомотив", принял участие в 15 матчах и не отметился результативными действиями. За сборную Грузии футболист сыграл в 21 встрече.