Хоккеист Дмитрий Юдин перешел из СКА в "Спартак"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Московский "Спартак" объявил о переходе хоккеиста Дмитрия Юдина из санкт-петербургского СКА. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Контракт с 21-летним россиянином рассчитан на два сезона. СКА получит денежную компенсацию.

В минувшем сезоне Юдин стал обладателем Кубка Гагарина в составе СКА, проведя за команду 16 матчей, при этом не набрав очков.

"Спартак" также продлил контракт с 23-летним защитником Всеволодом Сорокиным до 30 апреля 2019 года.