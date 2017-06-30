Хоккеист Дмитрий Юдин перешел из СКА в "Спартак"

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Московский "Спартак" объявил о переходе хоккеиста Дмитрия Юдина из санкт-петербургского СКА. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Контракт с 21-летним россиянином рассчитан на два сезона. СКА получит денежную компенсацию.
В минувшем сезоне Юдин стал обладателем Кубка Гагарина в составе СКА, проведя за команду 16 матчей, при этом не набрав очков.
"Спартак" также продлил контракт с 23-летним защитником Всеволодом Сорокиным до 30 апреля 2019 года.