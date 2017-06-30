Стояновский и Ярзуткин вышли в 1/8 финала этапа Мирового тура по пляжному волейболу

"Краснодар" подписал контракт с футболистом сербской "Црвены Звезды" РистичемСпорт 30 июня, 20:22
Кузюткин: сборной России по волейболу не хватило везения для победы в Кубке ЕльцинаСпорт 30 июня, 20:20
Условия тревожной стабильности: Египет отмечает годовщину революцииМеждународная панорама 30 июня, 20:00
Путин и Меркель обсудили темы предстоящего саммита G20Политика 30 июня, 19:46
Россия и Белоруссия - настоящие союзники, подтвердили лидеры двух странПолитика 30 июня, 19:33
Июньский дождь: библейского потопа в Москве не случилосьОбщество 30 июня, 19:19
С 1 июля в России вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услугиЭкономика и бизнес 30 июня, 18:57
В Мурманской области внедрили систему дуального обучения студентовНовости партнеров 30 июня, 18:51
Свищев запросит позицию ЮНИСЕФ по заявлению IAAF о выступлении юниоров РФ в ВенгрииСпорт 30 июня, 18:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Россияне Олег Стояновский и Артем Ярзуткин обыграли соотечественников Никиту Лямина и Вячеслава Красильникова, выйдя в 1/8 финала этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в хорватском городе Пореч.
Встреча завершилась со счетом 2-0. В 1/8 финала россияне сыграют с голландцами Александером Брауэром и Роберто Меувсеном, которые являются бронзовыми призерами Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Этап Мирового тура по пляжному волейболу в Порече завершится 2 июля.