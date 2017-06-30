Стояновский и Ярзуткин вышли в 1/8 финала этапа Мирового тура по пляжному волейболу

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Россияне Олег Стояновский и Артем Ярзуткин обыграли соотечественников Никиту Лямина и Вячеслава Красильникова, выйдя в 1/8 финала этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в хорватском городе Пореч.

Встреча завершилась со счетом 2-0. В 1/8 финала россияне сыграют с голландцами Александером Брауэром и Роберто Меувсеном, которые являются бронзовыми призерами Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Этап Мирового тура по пляжному волейболу в Порече завершится 2 июля.