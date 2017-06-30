"Краснодар" подписал контракт с футболистом сербской "Црвены Звезды" Ристичем

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Краснодар" оформил трансфер сербского защитника Михайло Ристича из сербской "Црвены Звезды". Об этом сообщает пресс- служба краснодарской команды.

Соглашение футболиста с командой рассчитано на пять лет. Ранее сербские СМИ сообщали, что сумма трансфера игрока составит два млн евро. 21-летний защитник в ближайшее время присоединится к команде на сборе в Австрии.

Ристич является воспитанником "Црвены Звезды", за которую он играл с 2013 года. В прошедшем сезоне он провел 33 матча во всех турнирах, забив четыре мяча и отдав три голевые передачи. Также Ристич является игроком молодежной и взрослой сборных Сербии по футболу. В составе первой команды он провел один матч.