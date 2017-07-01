"Ростов-Дон" попал в группу гандбольной Лиги чемпионов с действующим победителем турнира

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российский гандбольный клуб "Ростов-Дон" на групповом этапе женской Лиги чемпионов сыграет с действующим победителем турнира - венгерским "Дьером". Об этом сообщается на официальном сайте Европейской федерации гандбола.
В группе B вместе с российским и венгерским клубом сыграют датский "Мидтьюллан" и французский "Брест". Лига чемпионов начнется 8 октября.
"Ростов-Дон" является действующим победителем Кубка Европейской федерации гандбола - второго по значимости еврокубкового турнира.
"Чеховские медведи" попали в группу D мужской Лиги чемпионов, где они встретятся с македонским "Металлургом", украинским "Мотором", французским "Монпелье" и турецким "Бешикташем". Турнир стартует 13 сентября.