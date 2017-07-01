Кейн заявил, что расстроен уходом Панарина из клуба НХЛ "Чикаго"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго" Патрик Кейн рассказал, что был очень расстроен обменом Артемия Панарина в "Коламбус". Слова американца приводит портал Sportsnet.

23 июня "Чикаго" и "Коламбус" совершили обмен, в результате которого "Коламбус" получил из "Чикаго" Панарина, а также нападающего Тайлера Мотта и выбор в шестом раунде драфта-2017. В обмен "Чикаго" получил форварда Брэндона Саада, голкипера Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта-2018.

"Моя первая реакция на решение об обмене была эмоциональной. Очень жаль, что у нас не получилось успешно выступить в плей-офф. Возможно, со временем будет ясно, пойдет ли на пользу этот обмен, но также очевидно, что с возвращением Саада наш состав многое приобретает", - сказал Кейн.

"Мы с Артемием были очень близки. Не только на льду, но и за его пределами. Нам нравилось проводить время вместе, я думаю, он отличный парень. У него большое будущее, было грустно видеть, как он покидает нас", - добавил форвард.

Панарин выступал за "Чикаго" с 2015 года, в сезоне-2015/16 он был признан лучшим новичком лиги. В большинстве встреч россиянин играл в одном звене с Кейном. В составе "Чикаго" за два сезона Панарин провел 162 матча, в которых забросил 61 шайбу (в 45 случаях ассистентом выступал Кейн) и сделал 90 передач.