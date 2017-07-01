ФК "Тосно" подписал контракт с бразильцем Андерсоном Карвальо

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Бразильский футболист Андерсон Карвальо перешел из португальской "Боавишты" в "Тосно". Об этом сообщает пресс-служба клуба из Ленинградской области.

Контракт с 27-летним полузащитником рассчитан на два года.

Карвальо является воспитанником бразильского "Сантоса", на правах аренды выступал в японском "Виссел Кобе" и бразильском "Пеньяполенсе". В 2014 году перешел в "Боавишту", за три сезона в его активе 78 матчей и пять голов в чемпионате Португалии.

"Тосно" в сезоне-2017/18 дебютирует в Российской футбольной премьер-лиге. Клуб, который был основан в 2013 году, в прошлом сезоне занял второе место в Футбольной национальной лиге.