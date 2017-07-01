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Российский боксер Шафиков не сумел стать чемпионом мира, проиграв Истеру

Спорт
1 июля, 6:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Это уже третья неудачная попытка взять титул со стороны россиянина

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Россиянин Денис Шафиков не сумел завоевать титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 61,23 кг. В 12-раундовом поединке в Толедо (США, штат Огайо) он проиграл американцу Роберту Истеру-младшему по очкам.

32-летний Шафиков не сумел стать чемпионом мира с третьей попытки. До этого он проиграл по очкам мексиканцу Мигелю Васкесу в феврале 2014 года и по очкам кубинцу Рансесу Бартелеми в декабре 2015-го. После второго поражения он провел два поединка: выиграл у американца Джеймела Херринга техническим нокаутом в 10-м раунде и Ричарда Комми из Ганы по очкам с разногласием судей, став претендентом на титул чемпиона мира IBF.

В послужном списке россиянина теперь 38 побед (20 - нокаутом), 3 поражения, 1 ничья.

Истер во второй раз защитил титул чемпиона мира IBF, который завоевал в сентябре 2016 года. Он по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 20 побед (14 - нокаутом).

На данный момент два россиянина владеют титулами чемпиона мира по престижным версиям: Денис Лебедев (Всемирная боксерская ассоциация, WBA, вес до 90,71 кг) и Мурат Гассиев (IBF, до 90,71 кг). Дмитрий Бивол владеет титулом "временного" чемпиона мира WBA в весе до 79,38 кг.

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