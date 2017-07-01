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Истер: боксер Шафиков доказал, что является жестким соперником

Спорт
1 июля, 8:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Шафиков проиграл Истеру по очкам

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Американец Роберт Истер- младший, победивший Дениса Шафикова в бою за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 61,23 кг, считает россиянина жестким соперником. Слова американца приводит портал boxingnews24.com.

"Я знаю слабые места многих боксеров, поэтому я хотел пойти за Шафиковым и проверить его, - сказал Истер. - Шафиков доказал, что он жесткий соперник, и мы оба смогли выполнить свою работу. Я смог выиграть у него и собираюсь поступать так с каждым".

32-летний Шафиков не сумел стать чемпионом мира с третьей попытки. До этого он проиграл по очкам мексиканцу Мигелю Васкесу в феврале 2014 года и по очкам кубинцу Рансесу Бартелеми в декабре 2015-го. После второго поражения он провел два поединка: выиграл у американца Джеймела Херринга техническим нокаутом в 10-м раунде и Ричарда Комми из Ганы по очкам, став претендентом на титул чемпиона мира IBF.

В послужном списке россиянина теперь 38 побед (20 - нокаутом), 3 поражения, 1 ничья.

Истер во второй раз защитил титул чемпиона мира IBF, который завоевал в сентябре 2016 года. Он по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 20 побед (14 - нокаутом).

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