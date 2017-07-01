Дрозд: работа судей в бою между Шафиковым и Истером - позор для бокса

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Работа судей в поединке между россиянином Денисом Шафиковым и американцем Робертом Истером-младшим стала позором для бокса. Такое мнение высказал бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) россиянин Григорий Дрозд на своей странице в Facebook.

В 12-раундовом поединке в Толедо (США, штат Огайо) в ночь на субботу Шафиков проиграл американцу Роберту Истеру- младшему в поединке за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 61,23 кг. Все трое судей отдали победу американцу - 120:108, 120:108, 116:112.

"Работа судей в этом поединке - это настоящий позор бокса, - написал Дрозд. - Просто безумие. Конкурентнейший, зрелищный и равный бой, а двое судей посчитали 120:108 в пользу Истера, 12-0 по раундам".

"Что это такое, как такое возможно? - продолжил бывший чемпион мира. - Как и, главное, зачем так работать над уничтожением любимого спорта миллионов? Денис, ты дрался отчаянно, дрался до конца, дрался как настоящий воин".

В послужном списке россиянина теперь 38 побед (20 - нокаутом), 3 поражения, 1 ничья. Истер во второй раз защитил титул чемпиона мира IBF, который завоевал в сентябре 2016 года. Он по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 20 побед (14 - нокаутом).