Российский дзюдоист Хубецов стал вторым на этапе Гран-при в Китае

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российский дзюдоист Алан Хубецов занял второе место в весовой категории до 81 кг на этапе Гран-при, который проходит в китайском Хух-Хото.

В финале Хубецов проиграл канадцу Антуану Валуа-Фортье. Третье место заняли другой россиянин Аслан Лаппинагов и венгр Ласло Ксокнял.

В весовой категории до 73 кг бронзовым призером стал россиянин Денис Ярцев, победивший в поединке за третье место шведа Томми Масиаса.

Этап Гран-при в Хух-Хото завершится 2 июля. Следующий этап пройдет в Загребе с 28 сентября по 1 октября.