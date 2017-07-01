Российский дзюдоист Хубецов стал вторым на этапе Гран-при в Китае

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российский дзюдоист Алан Хубецов занял второе место в весовой категории до 81 кг на этапе Гран-при, который проходит в китайском Хух-Хото.
В финале Хубецов проиграл канадцу Антуану Валуа-Фортье. Третье место заняли другой россиянин Аслан Лаппинагов и венгр Ласло Ксокнял.
В весовой категории до 73 кг бронзовым призером стал россиянин Денис Ярцев, победивший в поединке за третье место шведа Томми Масиаса.
Этап Гран-при в Хух-Хото завершится 2 июля. Следующий этап пройдет в Загребе с 28 сентября по 1 октября.