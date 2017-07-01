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Cнуп Догг 11 июля дебютирует в качестве комментатора UFC

Спорт
1 июля, 16:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Американский рэп-исполнитель прокомментирует поединки в паре с бывшим бойцом смешанных единоборств Юрайи Фабером в эфире телеканала UFC Fight Pass

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Снуп Догг

Снуп Догг

© EPA/LUIS EDUARDO NORIEGA

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Американский рэп-исполнитель Снуп Догг дебютирует в качестве комментатора Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 11 июля на шоу "Вечерние серии претендентов Дэйны Уайта по вторникам". Слова рэпера приводит ESPN.

Снупп Догг прокомментирует поединки в паре с бывшим бойцом смешанных единоборств (MMA) Юрайи Фабером в эфире телеканала UFC Fight Pass.

"Я большой поклонник UFC. С нетерпением хочу поделиться своим видением происходящего в октагоне", - сказал Снупп Догг.

"Вечерние серии претендентов Даны Уайта по вторникам" ("Dana White’s Tuesday Night Contender Series") - еженедельное шоу, названное в честь президента UFC Дэйны Уайта, которое будет включать пять поединков. В боях будут принимать участие как перспективные бойцы, так и ветераны MMA, желающие вернуться в октагон. Спортсмены будут соревноваться в Лас-Вегасе в зале The Ultimate Fighter. Первый выпуск шоу выйдет в прямой эфир 11 июля.

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