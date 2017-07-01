"Ростов" объявил о переходе футболиста сборной России Кудряшова в "Рубин"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов перешел из "Ростова" в казанский "Рубин". Об этом сообщает пресс-служба ростовчан.

"Дорогие болельщики "Ростова", хотел бы поблагодарить вас за чудесное время, за эти полтора года, которые принесли нам столько положительных эмоций. Были победы и поражения, но в любой ситуации вы были с нами, и это очень ценно. Вы, игроки, тренерский штаб и персонал - были одной огромной семьей", - приводит слова 30-летнего Кудряшова официальный сайт "Ростова".

Защитник перешел в "Ростов" в январе 2016 года. В составе клуба он провел 36 матчей и завоевал серебряные медали чемпионата России сезона-2015/16.

В августе 2016-го Кудряшов дебютировал в составе сборной России в товарищеском матче против команды Турции, всего он провел 11 игр за национальную команду, в том числе три - на домашнем Кубке конфедерации.