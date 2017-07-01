Футболисты "Спартака" обыграли "Вождовац" в товарищеском матчеСпорт 1 июля, 20:37
Четыре сотни китайских туристов отправились автопробегом из Пекина в РоссиюОбщество 1 июля, 20:26
"Ростов" объявил о переходе футболиста сборной России Кудряшова в "Рубин"Спорт 1 июля, 20:22
Британский велогонщик Томас одержал победу на первом этапе "Тур де Франс"Спорт 1 июля, 20:15
Футболисты ЦСКА разгромили "Партизан" в товарищеском матчеСпорт 1 июля, 20:14
Седова выполнила норматив для участия в ЧМ на дистанции 10 000 мСпорт 1 июля, 20:12
Делегацию РФ на 72-й сессии Генассамблеи ООН возглавит ЛавровПолитика 1 июля, 20:01
Имена тренеров, сопровождающих атлетов на ЧМ, будут определены 3 июляСпорт 1 июля, 19:57
Вальверде сошел с "Тур де Франс" после падения на первом этапеСпорт 1 июля, 19:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов перешел из "Ростова" в казанский "Рубин". Об этом сообщает пресс-служба ростовчан.
"Дорогие болельщики "Ростова", хотел бы поблагодарить вас за чудесное время, за эти полтора года, которые принесли нам столько положительных эмоций. Были победы и поражения, но в любой ситуации вы были с нами, и это очень ценно. Вы, игроки, тренерский штаб и персонал - были одной огромной семьей", - приводит слова 30-летнего Кудряшова официальный сайт "Ростова".
Защитник перешел в "Ростов" в январе 2016 года. В составе клуба он провел 36 матчей и завоевал серебряные медали чемпионата России сезона-2015/16.
В августе 2016-го Кудряшов дебютировал в составе сборной России в товарищеском матче против команды Турции, всего он провел 11 игр за национальную команду, в том числе три - на домашнем Кубке конфедерации.