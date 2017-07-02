Бегуньи Храмова и Гуляева выполнили квалификационные нормативы ЧМ на Мемориале Знаменских

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ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 2 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские легкоатлетки Александра Гуляева (бег на 800 метров) и Валерия Храмова (400 метров с барьерами) на Мемориале Знаменских, который завершится в воскресенье в Жуковском, сумели выполнить квалификационные нормативы для участия в августовском чемпионате мира.
Гуляева пробежала 800-метровку за 2 минуты 0,05 секунды при нормативе 2.01,00. Храмова в беге на 400 метров с барьерами показала результат 55,70 секунды (норматив - 56,10). Обе спортсменки стали победительницами соревнований в своих дисциплинах. Как сообщал ранее ТАСС, сумела выполнить норматив в беге на 10 000 метров и новая чемпионка страны Елена Седова, финишировавшая с результатом 32.14,43 (норматив - 32.15,00).
Все три спортсменки в настоящее время лишены возможности выступить на чемпионате мира, так как ранее получили отказ от Международной ассоциации легкоатлетических федераций на просьбу разрешить участвовать в международных стартах на правах нейтральных спортсменов.
Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.