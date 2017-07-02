СМИ: "Бока Хуниорс" принял предложение "Зенита" по приобретению футболиста Павона

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Аргентинский футбольный клуб "Бока Хуниорс" принял предложение санкт-петербургского "Зенита" по переходу нападающего Кристиана Павона. Об этом сообщил президент "Боки" Даниэль Анхелиси, слова которого приводит DirectTV Sports.
Ранее представитель игрока Фернандо Идальго в эфире телеканала TyC Sports заявил, что "Зенит" предложил за 21-летнего игрока €18 млн.
"Мы принимаем предложение, и мы решаем некоторые детали, чтобы закрыть его. Сделка еще не завершена", - сказал Анхелиси.
Павон выступает за "Боку" с 2015 года. В составе команды он стал двукратным чемпионом Аргентины и обладателем Кубка страны, в прошедшем сезоне нападающий провел 24 матча, в которых отметился восемью голами и шестью результативными передачами.