Тренер чемпионов ОИ по спортивной гимнастике Растороцкий скончался на 85-м году жизни

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР и России по спортивной гимнастике Владислав Растороцкий, тренировавший олимпийских чемпионов по спортивной гимнастике, скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной гимнастики России.

Растороцкий, являющийся заслуженным тренером СССР и России, был награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы Народов и дважды орденом "Знак Почета".

Растороцкий воспитал четырехкратную олимпийскую чемпионку и семикратную чемпионку мира Людмилу Турищеву, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Наталью Шапошникову, трехкратную чемпионку мира Наталью Юрченко и чемпионку мира Альбину Шишову.