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Кузнецов подписал с клубом НХЛ "Вашингтон" контракт на $62,4 млн

Спорт
3 июля, 3:06 дата обновления: 3 июля, 4:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Новое соглашение российского форварда со столичным клубом рассчитано на восемь лет

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Евгений Кузнецов и Александр Овечкин

Евгений Кузнецов и Александр Овечкин

© AP Photo/Alex Brandon

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" подписал новый восьмилетний контракт с российским нападающим Евгением Кузнецовым. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Общая сумма соглашения составила $62,4 млн, в год 25-летний Кузнецов будет зарабатывать порядка $7,8 млн.

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"Евгений - один из сильнейших центрфорвардов в НХЛ, и мы рады, что он останется в команде как минимум на восемь лет, - заявил вице-президент и генеральный менеджер "Вашингтона" Брайан Маклеллан. - Трудно найти другого игрока его уровня, находящегося на пике карьеры и помогающего партнерам становиться сильнее. У него великолепные техника, скорость и цепкость, необходимые для того, чтобы побеждать в НХЛ".

После подписания нового контракта Кузнецов стал вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков клуба. По этому показателю он уступает только капитану "Вашингтона" и партеру по сборной России Александру Овечкину, который зарабатывает порядка $10 млн в год. Несколько дней назад новое шестилетнее соглашение со столичным клубом на $30 млн подписал еще один россиянин, защитник Дмитрий Орлов. В результате, чтобы разгрузить платежную ведомость и вписаться в потолок зарплат, "Вашингтон" обменял в "Нью-Джерси" шведского форварда Маркуса Юханссона (зарплата - $4,6 млн).

Кузнецов был выбран столичным клубом на драфте 2010 года под общим 26-м номером, он дебютировал за клуб в марте 2014 года. Всего в составе команды форвард провел 300 матчей, в которых набрал 201 (64 шайбы + 137 передач) очко. В прошлом сезоне он отыграл 82 матча, в которых набрал 59 очков (19 + 40).

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