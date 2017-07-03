Россиянин Даниил Медведев вошел в топ-50 рейтинга ATP

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев поднялся с 52-го на 49-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

На минувшей неделе 21-летний россиянин дошел до полуфинала турнира в британском Истборне, где уступил четвертой "ракетке" мира сербу Новаку Джоковичу. Медведев впервые в карьере вошел в топ-50 рейтинга.

Самое высокое место среди россиян в рейтинге занимает Карен Хачанов - 34-е. Андрей Кузнецов расположился на 76-й позиции, Михаил Южный - на 82-й. Андрей Рублев опустился на 95-ю строчку, Евгений Донской - на 98-ю.

Первая десятка изменений не претерпела. Лидирует британец Энди Маррей, второе место занимает испанец Рафаэль Надаль, третье - швейцарец Стэн Вавринка.

Рейтинг ATP от 3 июля:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) - 9390 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 7285

3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) - 6175

4 (4). Новак Джокович (Сербия) - 6055

5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) - 5265

6 (7). Марин Чилич (Хорватия) - 4235

7 (6). Милош Раонич (Канада) - 4150

8 (8). Доминик Тим (Австрия) - 3895

9 (9). Кэи Нисикори (Япония) - 3830

10 (10). Жо-Вилфрид Тсонга (Франция) - 3075...

34 (34). Карен Хачанов (Россия) - 1176...

49 (52). Даниил Медведев (Россия) - 922...

76 (77). Андрей Кузнецов (Россия) - 676...

82 (82). Михаил Южный (Россия) - 640...

95 (92). Андрей Рублев (Россия) - 585...

98 (96). Евгений Донской (Россия) - 584.