Россиянин Даниил Медведев вошел в топ-50 рейтинга ATP

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев поднялся с 52-го на 49-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
На минувшей неделе 21-летний россиянин дошел до полуфинала турнира в британском Истборне, где уступил четвертой "ракетке" мира сербу Новаку Джоковичу. Медведев впервые в карьере вошел в топ-50 рейтинга.
Самое высокое место среди россиян в рейтинге занимает Карен Хачанов - 34-е. Андрей Кузнецов расположился на 76-й позиции, Михаил Южный - на 82-й. Андрей Рублев опустился на 95-ю строчку, Евгений Донской - на 98-ю.
Первая десятка изменений не претерпела. Лидирует британец Энди Маррей, второе место занимает испанец Рафаэль Надаль, третье - швейцарец Стэн Вавринка.
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) - 9390 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 7285
3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) - 6175
4 (4). Новак Джокович (Сербия) - 6055
5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) - 5265
6 (7). Марин Чилич (Хорватия) - 4235
7 (6). Милош Раонич (Канада) - 4150
8 (8). Доминик Тим (Австрия) - 3895
9 (9). Кэи Нисикори (Япония) - 3830
10 (10). Жо-Вилфрид Тсонга (Франция) - 3075...
34 (34). Карен Хачанов (Россия) - 1176...
49 (52). Даниил Медведев (Россия) - 922...
76 (77). Андрей Кузнецов (Россия) - 676...
82 (82). Михаил Южный (Россия) - 640...
95 (92). Андрей Рублев (Россия) - 585...
98 (96). Евгений Донской (Россия) - 584.