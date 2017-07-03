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Мария Шарапова опустилась на 110-е место в чемпионской гонке WTA

Спорт
3 июля, 8:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова осталась на девятой строчке

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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA/ETTORE FERRARI

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова опустилась с 109-й на 110-ю строчку чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на сайте ассоциации.

На счету россиянки 310 очков. В начале июня Шарапова объявила о том, что из-за травмы пропустит весь травяной сезон, включая турнир серии Большого шлема Уимблдон.

Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова сохранила девятое место (2155).

Итоговый турнир WTA будет сыгран в октябре в Сингапуре, в нем примут участие восемь сильнейших теннисисток по итогам года.

Чемпионская гонка WTA от 3 июля:

1 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 3757 очков

2 (1). Симона Халеп (Румыния) - 3590

3 (2). Элина Свитолина (Украина) - 3330

4 (6). Каролин Возняцки (Дания) - 2976

5 (4). Елена Остапенко (Латвия) - 2932

6 (5). Кристина Младенович (Франция) - 2767

7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) - 2675

8 (8). Винус Уильямс (США) - 2367

9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) - 2155...

11 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1697

12 (12). Елена Веснина (Россия) - 1655...

30 (29). Дарья Касаткина (Россия) - 953...

47 (46). Наталья Вихлянцева (Россия) - 731...

53 (52). Екатерина Макарова (Россия) - 669...

60 (67). Екатерина Александрова (Россия) - 573...

70 (77). Евгения Родина (Россия) - 528...

110 (109). Мария Шарапова (Россия) - 310.

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