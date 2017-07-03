Мария Шарапова опустилась на 110-е место в чемпионской гонке WTA

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова опустилась с 109-й на 110-ю строчку чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на сайте ассоциации.
На счету россиянки 310 очков. В начале июня Шарапова объявила о том, что из-за травмы пропустит весь травяной сезон, включая турнир серии Большого шлема Уимблдон.
Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова сохранила девятое место (2155).
Итоговый турнир WTA будет сыгран в октябре в Сингапуре, в нем примут участие восемь сильнейших теннисисток по итогам года.
1 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 3757 очков
2 (1). Симона Халеп (Румыния) - 3590
3 (2). Элина Свитолина (Украина) - 3330
4 (6). Каролин Возняцки (Дания) - 2976
5 (4). Елена Остапенко (Латвия) - 2932
6 (5). Кристина Младенович (Франция) - 2767
7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) - 2675
8 (8). Винус Уильямс (США) - 2367
9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) - 2155...
11 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1697
12 (12). Елена Веснина (Россия) - 1655...
30 (29). Дарья Касаткина (Россия) - 953...
47 (46). Наталья Вихлянцева (Россия) - 731...
53 (52). Екатерина Макарова (Россия) - 669...
60 (67). Екатерина Александрова (Россия) - 573...
70 (77). Евгения Родина (Россия) - 528...
110 (109). Мария Шарапова (Россия) - 310.