Вице-президент федерации: Кариока имеет шанс сыграть за сборную Бразилии на ЧМ-2018

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов, Олег Кошелев/. Бывший полузащитник московского "Спартака" Рафаэл Кариока имеет шансы выступить в составе сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу 2018 года в России. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Бразильской конфедерации футбола Фернандо Сарни.

28-летний Кариока, выступающий за бразильский "Атлетико Минейро", дважды вызывался в национальную сборную - в августе и в сентябре 2016 года.

"Кариока вызывался на товарищеские матчи, но не смог сыграть из-за травмы. Он один из игроков, за которыми мы наблюдаем, у него есть шанс сыграть на чемпионате мира", - сказал Сарни.

Бразилец выступал за "Спартак" с 2009 по 2014 год. В разных турнирах Кариока провел за "Спартак" 128 матчей и забил три мяча.

Сборная Бразилии в конце марта досрочно гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата мира.