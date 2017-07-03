Владелец "Астон Виллы" объявил о переходе Джона Терри

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Бывший защитник сборной Англии и лондонского "Челси" Джон Терри стал игроком "Астон Виллы". Об этом в Twitter сообщил владелец бирмингемского клуба Тони Ся.

Welcome JT to Birmingham city...Aston Villa!#UTV! @AVFCOfficial Announcement shortly! — Dr. Tony Xia (@Dr_TonyXia) July 3, 2017

"Джон Терри, добро пожаловать в "Астон Виллу", - говорится в сообщении.

Терри покинул "Челси" после окончания сезона-2016/17 в связи с истечением срока контракта. Он выступал за команду на протяжении 22 сезонов. В составе лондонского клуба Терри пять раз становился чемпионом Англии, трижды выигрывал Кубок Англии, в 2012 году стал победителем Лиги Чемпионов. В прошедшем сезоне футболист провел девять матчей в премьер- лиге, в которых забил один мяч.

"Астон Вилла" по итогам минувшего сезона заняла 13-е место в Чемпионшипе.