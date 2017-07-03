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Владелец "Астон Виллы" объявил о переходе Джона Терри

Спорт
3 июля, 13:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Защитник покинул "Челси" после окончания сезона-2016/17 в связи с истечением срока контракта

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Джон Терри

Джон Терри

© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Бывший защитник сборной Англии и лондонского "Челси" Джон Терри стал игроком "Астон Виллы". Об этом в Twitter сообщил владелец бирмингемского клуба Тони Ся.

"Джон Терри, добро пожаловать в "Астон Виллу", - говорится в сообщении.

Терри покинул "Челси" после окончания сезона-2016/17 в связи с истечением срока контракта. Он выступал за команду на протяжении 22 сезонов. В составе лондонского клуба Терри пять раз становился чемпионом Англии, трижды выигрывал Кубок Англии, в 2012 году стал победителем Лиги Чемпионов. В прошедшем сезоне футболист провел девять матчей в премьер- лиге, в которых забил один мяч.

"Астон Вилла" по итогам минувшего сезона заняла 13-е место в Чемпионшипе.

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