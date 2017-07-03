Сборная России по футболу опровергла слухи о конфликте внутри команды

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Конфликта между главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым и некоторыми игроками команды нет. Об этом сообщается на официальной странице российской команды в Twitter.
Друзья, даже представления не имеем, откуда взялись такие данные в сегодняшнем материале в старейшем отечественном издании! pic.twitter.com/5EgbPbcAm5— Сборная России (@TeamRussia) July 3, 2017
Ранее издание "Советский спорт" сообщило о конфликте Черчесова с игроками команды. В частности отмечалось, что именно по этой причине выступления за национальную команду прекратил защитник Василий Березуцкий, а полузащитник Алан Дзагоев и нападающий Артем Дзюба не попали в окончательную заявку сборной на Кубок конфедераций.
"Друзья, даже представления не имеем, откуда взялись такие данные в сегодняшнем материале в старейшем отечественном издании, - говорится в сообщении. - На Кубке конфедераций в сборной была рабочая атмосфера, профессиональные отношения между тренерским штабом и игроками".
На Кубке конфедераций, который завершился в воскресенье, сборная России заняла третье место в группе A и не смогла пробиться в плей-офф турнира.