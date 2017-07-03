Теннисист Хачанов победил Кузнецова в первом круге Уимблдона

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов победил россиянина Андрея Кузнецова в матче первого круга Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - 31,6 млн фунтов стерлингов).
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 1:6, 6:2 в пользу Хачанова. Матч продолжался 2 часа 34 минуты.
Хачанов, который "посеян" на турнире под 30-м номером, сыграл первый матч в карьере на кортах Уимблдона.
Во втором круге Хачанов сыграет с победителем встречи между бразильцем Тьяго Монтейро и австралийцем Эндрю Уиттингтоном.
Уимблдон завершится 16 июля.