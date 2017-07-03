Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 58.97
€ 67.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Теннисист Хачанов победил Кузнецова в первом круге Уимблдона

Спорт
3 июля, 16:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 1:6, 6:2

Поделиться
Материал из 1 страницы
Карен Хачанов

Карен Хачанов

© EPA/TYLER LARKIN, архив

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов победил россиянина Андрея Кузнецова в матче первого круга Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - 31,6 млн фунтов стерлингов).

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 1:6, 6:2 в пользу Хачанова. Матч продолжался 2 часа 34 минуты.

Хачанов, который "посеян" на турнире под 30-м номером, сыграл первый матч в карьере на кортах Уимблдона.

Во втором круге Хачанов сыграет с победителем встречи между бразильцем Тьяго Монтейро и австралийцем Эндрю Уиттингтоном.

Уимблдон завершится 16 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Уимблдон
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
25
Сборная Германии по футболу выиграла Кубок конфедераций
20
Церемония закрытия Кубка конфедераций: парад чемпионов и благодарность организаторам
Футболисты сборной Португалии
20
Сборная Португалии заняла третье место на Кубке конфедераций
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пучков: в июле на территории РФ прогнозируются природные катаклизмы
2
Несчастные случаи и кораблекрушения с жертвами на водоемах России. Досье
3
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
4
Гидрометцентр обещает теплое завершение июля в Московском регионе
5
Путин и Си Цзиньпин подпишут в Москве два заявления
6
Жертвами крупного ДТП в Баварии стали 18 человек
7
В Кремле назвали конъюнктурным процессом отток капитала из РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама