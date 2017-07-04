Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 58.97
€ 67.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рекорд по продолжительности хоккейного матча установлен в США

Спорт
4 июля, 1:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Команды провели на льду более 10 дней, за которые забили более трех тысяч шайб и собрали $1,2 млн на борьбу с раком

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сорок любителей хоккея из американского Баффало установили рекорд по продолжительности хоккейного матча, который теперь составляет 250 часов и 35 минут. Об этом сообщает агентство AP.

Игра между командами "Синих" и "Белых" шла более 10 дней и завершилась со счетом 1725:1697. Целью проведения матча была благотворительность - собрано $1,2 млн, которые пойдут на борьбу с раком.

Встреча прошла на арене Harbour Sabre, принадлежащей клубу Национальной хоккейной лиги "Баффало". Команды играли четырехчасовыми сменами по семь человек (пять полевых, один вратарь и один запасной). Каждый час происходила десятиминутная заливка льда. Также правилами было запрещено производить замены в командах после начала игры.

Хоккеисты не уходили из ледового дворца на протяжении всех дней, что шел матч, переоборудовав в спальни четыре команды около площадки.

"Я не знаю, что сказать сейчас. Я очень устал. Мы все устали, - признался самый возрастной участник встречи 65-летний Аллан Дэвис. - Но мы смогли собрать невероятную сумму".

Теперь организаторам игры, чтобы установленное ими достижение было внесено в Книгу рекордов Гиннеса, надо предоставить полную видеозапись всей встречи и 54-страничную статистику. На настоящий момент самым длительным признан матч, сыгранный в феврале 2015 года в Канаде. Он продолжался 250 часов, 3 минуты и 20 секунд.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
25
Сборная Германии по футболу выиграла Кубок конфедераций
20
Церемония закрытия Кубка конфедераций: парад чемпионов и благодарность организаторам
Футболисты сборной Португалии
20
Сборная Португалии заняла третье место на Кубке конфедераций
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: один человек погиб, шестеро пострадали в результате стрельбы в Тулузе
2
Несчастные случаи и кораблекрушения с жертвами на водоемах России. Досье
3
СМИ: Тиллерсон заверил Гутерриша, что судьба Асада будет зависеть от России
4
В МВД разъяснили изменения в правилах о перевозке детей
5
Гидрометцентр обещает теплое завершение июля в Московском регионе
6
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
7
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
Темы дня
Загрузка...
Реклама