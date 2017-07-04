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Гольфист Тайгер Вудс завершил курс лечения после проблем с приемом обезболивающих

Спорт
4 июля, 4:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

В конце мая полиция обнаружила его спящим за рулем поврежденной машины, спортсмена подозревали в вождении в нетрезвом состоянии

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Тайгер Вудс

Тайгер Вудс

© EPA/LARRY W. SMITH

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Американский гольфист Тайгер Вудс закончил курс реабилитации, который он был вынужден провести из-за проблем, связанных с приемом обезболивающих и снотворных медицинских препаратов. Об этом он написал в своем Twitter.

За последние несколько лет Вудс перенес три операции на позвоночнике, последнюю ему сделали в апреле этого года.

"Недавно я завершил частную интенсивную программу реабилитации. Я буду продолжать решать эту проблему с моими врачами, семьей и друзьями", - сообщил он.

В конце мая 41-летний Вудс был задержан около своего дома по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии. Вскоре после инцидента спортсмен опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не был пьян на момент задержания, объяснив свое состояние неожиданной реакцией организма на лекарства. Слова гольфиста были частично подтверждены результатами медицинской экспертизы. Следов алкоголя у него в крови обнаружено не было.

В опубликованном отчете полиции сообщалось, что Вудс спал за рулем автомобиля в тот момент, когда его обнаружили стражи порядка. Двигатель машины работал, шины на передних колесах были спущены, диски повреждены. Свое состояние гольфист объяснил сотрудникам правоохранительных органов тем, что принимал не менее четырех препаратов, прописанных ему врачом, в том числе сильнодействующее обезболивающее.

Вудс занимает второе место по количеству побед (14) на турнирах серии "Мэйджор". В последний раз он выходил на поле в августе 2015 года.

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