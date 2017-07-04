ФХР и Ассоциация хоккея Китая подписали меморандум о сотрудничестве

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) и Ассоциация хоккея Китая подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.
Согласно меморандуму, стороны будут оказывать всестороннюю поддержку в развитии и популяризации хоккея, включая обмен опытом, информационное сотрудничество, поиск рекламодателей, спонсоров и партнеров на российском и азиатском рынках.
Также было подписано соглашение об участии второй китайской команды в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Она будет проводить домашние матчи в Цзилине.
В конце мая ФХР, Ассоциация хоккея Китая и китайская провинция Хэйлунцзян подписали договор о вступлении клуба "Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян" в ВХЛ. Команда является фарм- клубом "Куньлунь Ред Стар", который выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), и будет базироваться в Харбине.
В церемонии подписания соглашений приняли участие президент ФХР Владислав Третьяк, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов, председатель Центра международной культуры Китая Лун Юй Сян, вице-председатель Ассоциации хоккея Китая Ванг Джи Ли и председатель совета директоров ХК "Куньлунь Ред Стар" Билли Нгок.
Пекинский "Куньлунь Ред Стар" в минувшем сезоне дебютировал в чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Команда сумела выйти в плей-офф, где уступила в первом раунде будущему финалисту Кубка Гагарина магнитогорскому "Металлургу".