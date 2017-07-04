Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 58.97
€ 67.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новосибирская область ожидает 2,7 млрд руб. из федбюджета для новой ледовой арены

Спорт
4 июля, 12:18 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 4, июля. /ТАСС

Предполагается, что, помимо соревнований по хоккею, в здании будут проводиться соревнования по боксу, водным видам спорта, а также массовые концерты

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 4 июля. /ТАСС/. Новосибирская область планирует получить 2,7 млрд рублей федеральных средств из требуемых 3,5 млрд на подготовку площадки для строительства ледовой арены в Новосибирске к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Об этом сообщил во вторник на заседании рабочей группы в правительстве министр строительства региона Сергей Боярский.

"Затраты на инфраструктуру оцениваются примерно в 3,5 млрд рублей. На сегодняшний момент у нас есть подтверждение от Минспорта РФ, что комплексное освоение территории, региональный спортивный тренировочный центр по хоккею, а также универсальная спортивная арена могут быть поддержаны в размере 2,7 млрд рублей", - сказал Боярский.

Подразумевается, что на 40 гектарах земли на берегу реки Обь будет построена не только ледовая арена, но и жилой комплекс с объектами социальной инфраструктуры, а также станция метро.

Компания "Парк чемпионов" представила во вторник властям Новосибирской области эскизный проект многофункциональной арены. Ее общая площадь составит 35 тыс. кв. метров, высота - 34,6 метра. Более 600 кв. м помещений будет отведено для ХК "Сибирь". В проекте есть автономное тренировочное поле, которое будет работать независимо от основной арены.

Предполагается, что, помимо соревнований по хоккею, в здании будут проводиться соревнования по боксу, водным видам спорта, в том числе виндсерфингу, а также массовые концерты. Арена будет вмещать до 12 тыс. человек.

Развитие территории

Центр градостроительных компетенций РАНХиГС разработал проект комплексного освоения территории, где будет находиться арена.

"Мы запланировали на площадке девять разных кварталов, спортивные и молодежные площадки смешанного пользования. Жилье, построенное здесь, будет доступно, оно ориентировано на студентов. 30% площадки - пешеходно-парковая зона", - сообщила на заседании по видеосвязи директор центра Ирина Ирбитская.

Многофункциональная арена рассчитана на 150 массовых мероприятий в год. Жилая и коммерческая застройка территории запланирована на 16,8 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
25
Сборная Германии по футболу выиграла Кубок конфедераций
20
Церемония закрытия Кубка конфедераций: парад чемпионов и благодарность организаторам
Футболисты сборной Португалии
20
Сборная Португалии заняла третье место на Кубке конфедераций
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ученым у берегов Камчатки впервые удалось снять нападение косаток на 12-метрового кита
2
СМИ: археологи обнаружили на востоке Китая останки "великанов" возрастом 5 тыс. лет
3
В МВД разъяснили изменения в правилах о перевозке детей
4
В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с дождем и усиление ветра
5
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
6
"Известия": Госдума может увеличить порог задолженности для запрета выезда за рубеж
7
Спасатели нашли тело последнего погибшего на уральском озере Максимка
Темы дня
Загрузка...
Реклама