Мамиашвили: совместный сбор женских команд России и США по борьбе усилит конкуренцию

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МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Совместный подготовительный к чемпионату мира сбор женских команд России и США по борьбе, безусловно, пойдет на пользу обеим сборным и позволит усилить международную конкуренцию. Об этом ТАСС заявил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
Как сообщил ранее ТАСС главный тренер женской сборной России по борьбе Юрий Шахмурадов, команда США в составе 14 спортсменок приехала на совместный с россиянками сбор в Кисловодск.
"Несмотря на жесткую конкуренцию, мы совместно действуем в практической плоскости во имя больших целей, оставаясь соперниками на ковре и братьями за его пределами, - отметил Мамиашвили. - Уверен, этот опыт пойдет на пользу обеим сборным и усилит международную конкуренцию. У нас есть общая цель, этот сбор приблизит обе команды на шаг к олимпийской мечте".
Мамиашвили отметил, что борцовское содружество действует вне зависимости от отношений между странами. "К нам на сборы приезжают и украинцы, мы поддерживаем интересы друг друга, лоббируем их на уровне Объединенного мира борьбы. Что касается США, то именно эта страна первой поддержала нашу инициативу и позицию президента России в сложное для борьбы время, когда ее хотели исключить из программы Олимпиад. И это несмотря на то, что в этой стране мне не особо рады", - сказал собеседник.
США отказали во въезде Мамиашвили на время проведения чемпионата мира в Лас-Вегасе 2015 года.
Совместный сбор команд США и России пройдет до середины июля, после чего спортсменки вместе отправятся на Гран-при Испании, который пройдет 15-16 июля. Чемпионат мира пройдет в Париже 21-26 августа.