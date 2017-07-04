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Мамиашвили: совместный сбор женских команд России и США по борьбе усилит конкуренцию

Спорт
4 июля, 12:39 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

По словам президента Федерации спортивной борьбы России, этот сбор приблизит обе команды на шаг к олимпийской мечте

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Президент ФСБР Михаил Мамиашвили

Президент ФСБР Михаил Мамиашвили

© Юрий Машков/ТАСС, архив

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Совместный подготовительный к чемпионату мира сбор женских команд России и США по борьбе, безусловно, пойдет на пользу обеим сборным и позволит усилить международную конкуренцию. Об этом ТАСС заявил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Как сообщил ранее ТАСС главный тренер женской сборной России по борьбе Юрий Шахмурадов, команда США в составе 14 спортсменок приехала на совместный с россиянками сбор в Кисловодск.

"Несмотря на жесткую конкуренцию, мы совместно действуем в практической плоскости во имя больших целей, оставаясь соперниками на ковре и братьями за его пределами, - отметил Мамиашвили. - Уверен, этот опыт пойдет на пользу обеим сборным и усилит международную конкуренцию. У нас есть общая цель, этот сбор приблизит обе команды на шаг к олимпийской мечте".

Мамиашвили отметил, что борцовское содружество действует вне зависимости от отношений между странами. "К нам на сборы приезжают и украинцы, мы поддерживаем интересы друг друга, лоббируем их на уровне Объединенного мира борьбы. Что касается США, то именно эта страна первой поддержала нашу инициативу и позицию президента России в сложное для борьбы время, когда ее хотели исключить из программы Олимпиад. И это несмотря на то, что в этой стране мне не особо рады", - сказал собеседник.

США отказали во въезде Мамиашвили на время проведения чемпионата мира в Лас-Вегасе 2015 года.

Совместный сбор команд США и России пройдет до середины июля, после чего спортсменки вместе отправятся на Гран-при Испании, который пройдет 15-16 июля. Чемпионат мира пройдет в Париже 21-26 августа.

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